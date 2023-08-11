Собянин рассказал об обновлении территории вокруг станции метро "Парк Победы"

Технологическую часть завершат в сентябре

Около станции метро "Парк Победы" идет обновление территории и создание инфраструктуры для комфортной пересадки между метро и наземным транспортом. Как рассказал мэр столицы, технологическую часть планируется завершить в сентябре.

"Создаем инфраструктуру для удобной пересадки пассажиров между метро и наземным городским транспортом. Сейчас идет обновление территории вокруг станции метро "Парк Победы". Будут разделены пешеходные и транспортные потоки, в результате пассажиры станут тратить меньше времени на дорогу. Технологическую часть закончим в сентябре", – написал Собянин.

Он отметил, что на площадке для стоянки электробусов уже выполнили переустройство теплосети, территорию благоустроили. Также идет реконструкция начала ул. Барклая. На пересечении с ул. Неверовского и ул. Генерала Ермолова обустраивают съезды, обновляют инженерные коммуникации и электрические сети, устанавливают светофоры и освещение.

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