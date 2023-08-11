Украинские беспилотники пытались атаковать Курск

БПЛА уничтожили на подлете к городу

Минувшей ночью два украинских беспилотника пытались атаковать Курск. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, оба беспилотника были уничтожены на подлете к Курсу. Он поблагодарил военных за защиту и профессионализм.

Других подробностей губернатор не сообщил.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что военные сбили два беспилотника на подлете к столице. Один был сбит над Калужской областью, другой - в районе ЦКАД. Разрушений и пострадавших нет.

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