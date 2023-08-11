Он призвал остановить Варшаву

Переброска войск Польши к границе с Белоруссией может привести к очередной мировой войне. Такое мнение высказал глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

Французский политик призвал остановить Варшаву. "Помните, что из-за правил НАТО и ЕС, если Польша вступит в войну, мы обязаны последовать за ней", - заявил Флориан Филиппо (цитата по РИА Новости).

Накануне президент Польши Анджей Дуда заявил, что Киев не в состоянии провести решительное контрнаступление, несмотря на колоссальную поддержку западных стран. Он отметил, что безрезультативность наступательных действий ВСУ заключается в нехватке оружия и боеприпасов.

9 августа министр обороны России Сергей Шойгу раскрыл истинные цели плана по созданию постоянного польско-украинского соединения. По его словам, Варшава планирует создать соединение якобы для обеспечения безопасности Западной Украины, однако истинная цель – последующая оккупация этой территории.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"