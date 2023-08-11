Проект "Луна-25": ученые рассказали о задачах миссии

Полет станции до естественного спутника Земли займет около 10 дней

Исторический момент для отечественной космонавтики, за которым, без преувеличения, наблюдает весь мир. Первая за полвека российская миссия к естественному спутнику Земли началась этой ночью! С космодрома "Восточный" стартовала ракета-носитель "Союз" с межпланетной станцией "Луна-25". Аппарат уже вышел на устойчивую траекторию. Миссия по-настоящему уникальная. Впервые в истории освоения космоса человек посадит станцию на Южном полюсе Луны. И сделает это Россия!

Последние секунды перед стартом самые напряженные. Для всех - конструкторов, инженеров, сотрудников Центра управления полетами, и даже зрителей, которые могли наблюдать за ним в прямом эфире.

Описывая этот запуск, невозможно избежать наречия "впервые". Первая в новейшей истории России автоматическая станция должна прилуниться там, где еще никто и никогда этого не делал - на Южном полюсе нашего естественного спутника. Зону посадки выбирали из 12 вариантов.

"Россия становится межпланетной державой. Наша космонавтика полвека топталась на месте. Мы летали только вокруг Земли, не дальше 400 сотен километров от поверхности своей планеты. А теперь замахнулись на 400 тысяч километров, что в тысячу раз дальше", - рассказал астроном, популяризатор науки Владимир Сурдин.

Наша последняя миссия на Луну состоялась 47 лет назад. А в XXI веке посадить на ней исследовательские аппараты пытались США, Израиль, Индия, Япония. Все безуспешно. Получилось только у китайцев и с определенными достижениями.

"Главный успех, даже здесь два главных успеха - они тоже вернули образцы грунта, и, кроме того, они были там, где никто не был. Они были на обратной стороне Луны", - говорит Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН.

Задач у нашей автоматической станции много. Отработка мягкого прилунения в ранее недоступном районе, забор и исследование грунта с глубины 30 сантиметров. Ученые будут получать уже готовые результаты. Они должны помочь исследователям разобраться в истории происхождения Солнечной системы и системы Земля - Луна.

Принято считать, что 4,5 миллиарда лет назад с нашей тогда одинокой планетой столкнулось другое небесное тело. В результате катастрофы из Земли вырвало фрагмент, который выбросило в космос - он-то и стал Луной, а Земля тогда раскалилась до жидкого состояния. Но в этой гипотезе есть масса противоречий, так что она еще требует доказательств.

Есть у "Луны-25" и чисто прикладная задача - поиск редкоземельных металлов и самой обычной воды. Водород там уже найден нашими исследователями, а вот его соединение с кислородом, согласно расчетам, должно находиться в кратерах.

Наш естественный спутник - это и потенциальная площадка для лунной базы. И еще хороший полигон для отработки полетов на другие планеты. Да и вообще может пригодиться для спасения человечества.

"Луна - это маленькая спасательная лодка для нашей Земли. Никто не знает, какая космическая катастрофа может постигнуть нашу планету, но рядом Луна. На ней можно обустроиться, её можно эксплуатировать, как очень удобный космодром для полетов к более далеким планетам. Луна очень полезная маленькая спутница Земли", - пояснил Владимир Сурдин.

Полет станции до естественного спутника Земли займет примерно 10 дней. Около пяти суток до самого небесного тела и еще пять на проверку всех систем и ожидание, когда точка посадки окажется рядом. А конструкторы и инженеры уже планируют дальнейшие этапы исследований. Задача следующей миссии нарисовать подробную карту Луны.

Александр Огородников, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"