Жители многоэтажки в Уссурийске оказались заблокированы из-за ливней

В семи районах Приморья ввели режим чрезвычайной ситуации

Почти месячная норма осадков выпала минувшей ночью в западной части Приморья. В регионе объявлено штормовое предупреждение. Семь населённых пунктов отрезаны от дорожного сообщения. Подтоплены дома, размыты дороги, несколько трасс перекрыто. Спасатели доставляют гуманитарную помощь и переправляют людей на лодках. Также организованы пункты временного размещения.

Уссурийск - один из населенных пунктов, которые пострадали от сильных дождей. В некоторых районах за ночь затопило по пояс. Одна из многоэтажек в принципе оказалась заблокированной. Вода подошла к первым этажам.

Жители, которые переселились сюда из аварийного жилья, теперь в настоящей водной западне. Выбраться из дома можно только на лодках. Спасатели одного за другим перевозят людей на сушу.

Мощные ливни накрыли Приморье еще ночью. В крае штормовое предупреждение. В районах выпало критическое количество осадков. Потоки воды размыли дороги. Участок трассы Владивосток — Хабаровск в Спасском районе не могут преодолеть даже большегрузы. Движение на участке перекрыли.

Часть дороги, ведущей, на погранпереход Полтавка-Дунин, обрушилась. На самом пункте пропуска под воду уходят автомобили с грузом. Таможня временно приостановила работу. По десяткам направлений проезд для транспорта либо ограничен, либо вовсе закрыт.

В селе Новоникольск тонет приют для бездомных собак. Спасти необходимо более 700 животных. Владельцы ждут помощи волонтеров. Улица Уссурийская в Михайловке тоже ушла под воду. К жилым домам сейчас не подойти. Жители спасают домашних животных, да и сами экстренно эвакуируются.

Выбраться из затопленных домов помогают спасатели. Но и сами жители на свой страх и риск едут по глубокому переливу. Но некоторых сносит течением. Десятки домов ушли под воду. Спасать имущество даже не было времени. Вода подошла слишком быстро.

В районах открыли пункты временного размещения. Здесь жители могут переждать стихию. Организовано питание и необходимая медицинская помощь. "Огромная вода пришла, и уровень воды продолжает подниматься. Экстренные службы работают в усиленном режиме. Делают максимально возможное, чтобы обезопасить людей. Кого необходимо, вывозят", - рассказал глава Михайловского муниципального района Владимир Архипов.

Сотни участков и домов остаются в воде. В семи районах Приморья после ливней ввели режим чрезвычайной ситуации.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"