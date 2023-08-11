Под Клещеевкой бойцы ВСУ убежали в кусты, не слушаясь командира

Украинские боевики отказываются продвигаться вперед

Информация о ходе спецоперации. В ДНР артиллеристы группировки "Восток" поразили пункт управления беспилотной авиации ВСУ. В соседних районах уничтожены скопления неонацистов и бронетехники, в том числе под Угледаром и Старомайорским. А в ЛНР экипаж реактивной системы "Торнадо-С" нанёс сокрушительные удары по центру подготовки иностранных наёмников. Наши штурмовые группы тем временем успешно продвигаются в сторону Купянска.

В воздух поднимается "двойка" фронтовых штурмовиков. За следом – звено ударных вертолетов. Курс – на Харьковскую область. На подлете к купянскому участку машины выходят на цели и открывают огонь. Из противотанковых и реактивных установок.

Мощные залпы авиации поддерживают беспрецедентное по масштабам наступление российских подразделений. Сегодня с передовой пришли сообщения: первая линия обороны ВСУ рухнула. Захвачены 28 опорных пунктов. Ударами с воздуха экипажи уничтожают практически все, что попадет в прицел.

В тылу ВСУ активно работает армейский спецназ и разведгруппы десантников. В лесу захватили танк неприятеля. Экипаж ликвидировали. А машину заминировали. Забросали в башню тротиловые шашки и подорвали. Еще один танк десантники расстреляли из засады под Артемовском. Едва националисты двинулись на штурм Клещеевки, как тут же получили удар в башню.

А вот кадры, сделанные под Клещеевкой самими боевиками (см. видео). Командир штурмовой группы кричал до хрипоты. Но его отряд продвигаться вперед к позициям десантников не хочет. И приказы не исполняет. Американский "Бредли" встал, как вкопанный. Боевики попрятались за ним. И через минуты начали отползать в кусты.

Давление на ВСУ на Артемовско-Соледарском направлении, говорят военные, будет только усиливаться. На специальном полигоне вблизи передовой идет интенсивная подготовка новых штурмовых групп.

Перелески, развалины домов, линии траншей в степи. Это не имитация укрепрайона ВСУ, с бутафорскими окопами и мишенями из фанеры, а места, где еще недавно были позиции националистов. Патроны в автоматах разведчиков тоже боевые.

Сегодня основной упор на борьбу с диверсантами и мелкими огневыми группами. Генштаб ВСУ вновь меняет тактику. Вместо крупных отрядов бросает в атаки небольшие подразделения. Поэтому поиск, окружение и ликвидация именно таких отрядов - главное в тренировках российских спецназовцев.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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