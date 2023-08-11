В Конгрессе США выступили против нового пакета помощи Украине

Джо Байден запросил у Конгресса более 20 млрд долларов

24 миллиарда долларов – новый пакет помощи Украине - такую сумму Джо Байден запросил у Конгресса. Для сравнения, это в два раза больше, чем субсидии США на борьбу со стихийными бедствиями. И в 6 раз больше, чем средства на охрану границ. Соединенные Штаты не могут позволить такую роскошь, моментально отреагировала член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин. Ведь суммарно с начала спецоперации на Украине помощь Вашингтона Киеву превысит 40 миллиардов долларов.

"Нет! Тогда как пенсионеры, имеющие фиксированный доход, из-за высокой инфляции едва могут платить за аренду, при долге в размере 32 триллионов долларов и самой высокой численности бездомных за всё время, и пока более 300 американцев ежедневно умирают из-за жалкой политики Байдена применительно к границам, мы не можем позволить себе отправить 40 миллиардов долларов Украине", - сказала она.

Главный республиканец Дональд Трамп в своем комментарии обошелся без финансовых выкладок - лишь диагностировал, что нынешний хозяин Белого дома просто "глуп и некомпетентен":

"Я считаю, что он сошел с ума, полный бродячий Лунатик, с его ужасной и угрожающей стране окружающей средой, открытыми границами и политикой военного управления. Он - ментальная катастрофа, которая ведет нашу страну в ад!"

Российский посол в США Анатолий Антонов назвал запрос Белого дома о финансовой помощи Украине "баснословным". Дипломат напомнил, что Киев воюет за счет простых американцев.

"Даже в самих США эксперты всё чаще признают: шансы на успех украинского контрнаступления ничтожны. Западное оружие не поможет. Ситуацию на земле не изменят войска, наспех подготовленные по хвалёным "натовским стандартам". Отмечу, Вашингтон затягивает конфликт. Просматривается какое-то маниакальное стремление добиться стратегического поражения России. Все подобные устремления обречены на провал", - заявил Антонов.

Но американские журналисты сомневаются, что республиканское большинство одобрит столь щедрый транш Киеву. И администрация Байдена, согласно утечкам в прессу, уже морально готовит команду Зеленского к тому, что поток денег и западной военной техники вскоре иссякнет.

"Президент Джо Байден и его команда по национальной безопасности неоднократно заявляли, что Соединенные Штаты будут помогать Украине "столько, сколько потребуется", чтобы вытеснить Россию с ее границ. В частном порядке представители администрации предупредили украинских чиновников, что есть предел терпению узко разделённого Конгресса — и американской общественности — в отношении издержек войны без чёткого конца", - пишут СМИ.

Вопреки пожеланиям Вашингтона, ВСУ так и не перешли к общевойсковой операции в ходе заявленного контрнаступления. Территориального продвижения почти нет, а танки "Абрамс", которые США пообещали передать Украине, картины на поле боя не изменят, прогнозирует майор армии США в отставке Майк Лайонс.

"Абрамсы" попадут на Украину в сезон дождей, а эффективное использование танков заключается в ударном воздействии, так что Россия знает, где будут применяться танки – на направлении главного наступления и всегда успеет перегруппировать силы для парирования. А ведь там будет лишь 31 "Абрамс". Боюсь, они мало что изменят", - сказал Лайонс.

"Абрамсы" не обладают сверхспособностями и не преодолевают минные поля, напомнил бывший военный. Повлиять на ход контрнаступление ВСУ может только превосходство в воздухе, а его у Киева нет и не будет, подытожил эксперт.

Егор Киселёв, "ТВ Центр"

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