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Число погибших из-за природных пожаров на Гавайях выросло до 53

11:55
  • пятница
  • 11 августа 2023

Продолжается эвакуация

На Гавайях, где бушуют разрушительные природные пожары, растёт число погибших. Жертвами разгула стихии стали уже 53 человека, десятки ранены, есть пропавшие без вести. Идёт масштабная эвакуация. Один из самых популярных курортных городов на архипелаге полностью уничтожен.
Десятки человек погибли в результате мощных природных пожаров на Гавайях

Вынужденные бежать из своих домов жители спасаются от огня в океане. Власти организовали эвакуацию, но мешают ураганные ветры - в некоторых районах люди оказались в ловушке. Даже с вертолётов не всегда удаётся до них добраться. Жертвами стихии стали уже больше 50 человек.

Третьи сутки на острове Мауи - одном из самых больших в Гавайском архипелаге - бушуют пожары. Популярный у туристов город Лахайна сгорел дотла - огонь уничтожил практически все исторические здания, построенные ещё в начале XVIII века. Тысячи людей остались без крыши над головой.

Пожары начались из-за жаркой и сухой погоды, а тропический шторм Дора, бушующий на Гавайях, буквально раздувает пламя. Осложняет ситуацию и то, что большая часть островов покрыта легковоспламеняющимися травами, которые фактически стали топливом для пожаров. К тушению пришлось привлечь даже национальную гвардию.

Огнём охвачены три острова. СМИ уже называют происходящее одним из самых смертоносных стихийных бедствий в США за несколько лет, и крупнейшим в истории штата Гавайи. Последний раз схожая по масштабу катастрофа произошла в 1960 году. Тогда во время цунами погиб 61 человек.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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