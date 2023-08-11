ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Четверых пропавших без вести при взрыве в Сергиевом Посаде нашли живыми

09:43
  • пятница
  • 11 августа 2023

Разбор завалов завершен

На месте взрыва в Сергиевом Посаде завершен разбор завалов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Тем не менее, работы на месте взрыва продолжаются.

Источник агентства рассказал, что установлено местонахождение четырех человек, считавшихся ранее пропавшими без вести. Об их состоянии ничего не сообщается.

Таким образом, остается неизвестной судьба восьми человек.

Накануне Telegram-канал 112 сообщал, что четыре человека нашлись в ходе поквартирных обходов. Двое находились в гостях и ещё двое были у себя дома, утверждает канал. Достоверность этой информации подтвердить невозможно.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Последствия взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде
Последствия взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.