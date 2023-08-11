Четверых пропавших без вести при взрыве в Сергиевом Посаде нашли живыми

Разбор завалов завершен

На месте взрыва в Сергиевом Посаде завершен разбор завалов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Тем не менее, работы на месте взрыва продолжаются.

Источник агентства рассказал, что установлено местонахождение четырех человек, считавшихся ранее пропавшими без вести. Об их состоянии ничего не сообщается.

Таким образом, остается неизвестной судьба восьми человек.

Накануне Telegram-канал 112 сообщал, что четыре человека нашлись в ходе поквартирных обходов. Двое находились в гостях и ещё двое были у себя дома, утверждает канал. Достоверность этой информации подтвердить невозможно.

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