В Геническе рассказали о военных преступлениях украинских националистов

Этой теме было посвящено оперативное совещание Следственного комитета России

Расследованию преступлений украинских националистов в отношении мирного населения и российских военнослужащих было посвящено оперативное совещание Следственного комитета.

Оно прошло в городе Геническе Херсонской области. Глава ведомства Александр Бастрыкин заслушал доклады о результатах деятельности СК. На данный момент экспертам уже удалось опознать более 250 человек - жертв киевских боевиков. Трое радикалов, причастных к убийствам мирных жителей Мариуполя, приговорены к 29 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Следствие и суд установили, что в марте-апреле 2022 года военнослужащие ВСУ - Овчинников, Ковтун и Тищенко, выполняя заведомо преступные приказы, задержали и расстреляли безоружных граждан, не представлявших угрозу. В ходе расследования данного уголовного дела были допрошены свыше 30 свидетелей, проведены десятки различных экспертиз. Продолжается работа по установлению лиц из числа командующего состава ВСУ, причастных к совершению зверств.

"В ходе допросов мирные граждане сообщают о совершенных преступлениях военнослужащими воинских формирования Украины. Так, потерпевший Надь показал, что в мае 2023 г. он совместно с другими гражданскими лицами, использовался военнослужащими воинских формирований Украины в качестве живого щита в месте, где была оборудована огневая точка", - рассказал Константин Корпусов, врид заместителя председателя СК РФ – руководителя Главного военного следственного управления.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"