Собянин сообщил о выделении гранта на дополнительную экологическую реабилитацию Москвы-реки

Акваторию реки освободят от затонувших и незаконно отстаивающихся судов

Столица выделила грант на дополнительную экологическую реабилитацию Москвы-реки. Об этом сообщил Сергей Собянин.

"С 2011 года в акватории нашли и убрали больше 50 незаконных объектов, которые загромождали речное русло и были опасны для судоходства и экологии. Благодаря модернизации Московского НПЗ, городских и локальных очистных сооружений удалось улучшить качество воды: содержание аммонийного азота в нижнем течении реки сократилось на 70%, а содержание нефтепродуктов и металлов в центральной части города снизилось в два раза", – рассказал мэр.

Он отметил, что выделение бюджетных средств позволит продолжить поиск, подъем и буксировку незаконно отстаивающихся и затонувших судов. В столице проведут дополнительные работы по экологической реабилитации Москвы-реки в рамках программы возрождения регулярного речного судоходства.

Такие работы планируется провести в Нагатинском и Кожуховском затонах, Серебряном бору, Кунцевской луке, на Химкинском водохранилище и Борисовских прудах. Всего на временное хранение в Южный речной порт и Бутаковский залив будет перемещено более 25 незаконно отстаивающихся судов, а также поднято со дна несколько затопленных объектов. После подъема и перемещения этих объектов их владельцам направят требование компенсировать затраты городского бюджета на проведение работ.

Также город привел в порядок около 40 набережных общей протяженностью более 65 км, включая практически все исторические гранитные набережные в центре. Таким образом, сегодня около 33% береговой линии Москвы-реки соответствует современным стандартам доступности и комфорта.

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