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В Крыму троих девушек оштрафовали за песню Верки Сердючки

10:29
  • пятница
  • 11 августа 2023

Их решили не наказывать строго

В Крыму три девушки-аниматора намерено провоцировали посетителей аквапарка в Алуште исполнением песни Верки Сердючки "Ще не вмерла Украина".

Как стало известно РИА Новости, девушки пели песню на украинском языке, несмотря на замечания посетителей аквапарка.

Против аниматоров завели дело об административном правонарушении по статье "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России в целях защиты интересов России".

В суде девушки признали свою вину и попросили прощение за свое поведение. Суд учел их раскаяние, юный возраст и первое привлечение к административной ответственности, поэтому решил строго не наказывать.

"Судом назначен штраф в размере по 15 тысяч рублей каждому привлекаемому", - говорится в сообщении пресс-службы.

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