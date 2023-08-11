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В Киеве и других регионах Украины прозвучали взрывы

10:46
  • пятница
  • 11 августа 2023

Звучит воздушная тревога

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

В Киеве и ряде регионов прогремели мощные взрывы. В частности, очевидцы сообщают о мощном взрыве со стороны столичного аэропорта Жуляны.

"Очень мощный взрыв прозвучал со стороны аэропорта Жуляны. В прилегающих районах содрогались оконные стекла", - передает агентство ТАСС.

Информацию подтвердил мэр Киева Виталий Кличко. Он попросил жителей оставаться в укрытиях. В столице работает ПВО. 

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