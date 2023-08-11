Ограничения на полеты во "Внуково" сняты

Воздушное пространство было закрыто из-за беспилотника

Столичный аэропорт "Внуково" работает в штатном режиме.

Ограничения на вылеты и прилеты сняты с 10:50 мск, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиагавани.

Согласно данным "Яндекс.Расписание" на 11:20 мск, в аэропорту "Внуково" задерживаются 16 рейсов. В "Домодедово" 17 задерживаются, 7 отменены, в "Шереметьево" задержаны три рейса.

Ранее сообщалось, что аэропорт "Внуково" закрыл воздушное пространство, предположительно, из-за беспилотника.

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