Собянин сообщил о попытке атаки беспилотника на Москву

БПЛА ликвидирован в районе Карамышевской набережной

Система противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировала беспилотник, который пытался атаковать Москву.

Обломки упали в районе Карамышевской набережной, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Никто не пострадал, серьезных разрушений нет.

"Экстренные службы работают на месте", - написал мэр в своем telegram-канале.

Ранее сообщалось, что аэропорт "Внуково" вводил ограничения на вылет и посадку самолетов. В 10:5 ограничения были сняты.

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