Собянин сообщил о попытке атаки беспилотника на Москву

БПЛА ликвидирован в районе Карамышевской набережной
Система противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировала беспилотник, который пытался атаковать Москву.
Обломки упали в районе Карамышевской набережной, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Никто не пострадал, серьезных разрушений нет.
"Экстренные службы работают на месте", - написал мэр в своем telegram-канале.
Ранее сообщалось, что аэропорт "Внуково" вводил ограничения на вылет и посадку самолетов. В 10:5 ограничения были сняты.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"