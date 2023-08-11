Минобороны привело подробности ликвидации БПЛА в Москве

Атаку совершил киевский режим

Киевский режим в пятницу, 11 августа, предпринял попытку осуществить террористическую атаку БПЛА по объекту на территории Москвы.

С таким заявлением выступили в Минобороны России. Беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), обломки дрона упали в лесном массиве на западе Москвы.

"В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет", - подчеркнули в оборонном ведомстве.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что обломки беспилотника упали в районе Карамышевской набережной, серьезных разрушений нет. На месте работают экстренные службы.

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