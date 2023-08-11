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В подмосковном Одинцове загорелось складское помещение

15:47
  • пятница
  • 11 августа 2023

Открытое горение ликвидировано

Один человек пострадал при пожаре в подмосковном Одинцове. Складское помещение загорелось около полуночи, а тушение продолжается до сих пор.

Яркие языки пламени и чёрный дым можно было видеть за несколько километров от места происшествия. Огонь быстро охватил площадь в две тысячи квадратных метров.

По некоторым данным, на складе хранилась пивная продукция, а часть помещений была отдана под скупку вторсырья. Очевидцы сообщали о громких хлопках.

Потушить открытое горение удалось к утру, сейчас пожарные проливают конструкции. Что стало причиной ЧП, сейчас выясняется под контролем областной прокуратуры.

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