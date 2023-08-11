В Даниловском районе Москвы открыли мост через затон Новинки

Развитие территории ЗИЛ продолжается

Необычная геометрия из-за особенностей рельефа местности. В Даниловском районе столицы сегодня открыли мост через затон Новинки. Там продолжатся развитие территории ЗИЛ. Теперь для 200 тысяч местных жителей улучшится транспортная ситуация. А еще здесь появились велодорожки и удобное пространство для отдыха.

Шесть тысяч автомобилей в час – такова прогнозируемая пропускная способность моста. Район вокруг оживленный. С одной стороны – набережная Марка Шагала и проспект Андропова, с другой – Третье транспортное кольцо. По две полосы в каждом направлении, протяженность переправы – 615 метров.

Мост начали строить в начале 21-го года. За это время специалисты переложили почти 13 километров коммуникации и собрали больше 4 тысяч тонн металлоконструкций. Чтобы не останавливать движение судов по Москве-реке во время навигации, действовали методом надвижки – стальные блоки с помощью домкратов плавно наращивали в створе переправы. И так соединили два берега.

"Сам мост получил достаточно сложную геометрию из-за особенностей самого затона и рельефа местности существующего. То есть, по сути, затон по геометрии примыкает к основному руслу реки, и из-за этого мост, чтобы не нарушить навигацию на время строительства, был установлен на косых опорах", - пояснил Константин Маслаков, генеральный директор компании-подрядчика.

Участки вокруг моста благоустроили: установили знаки, светофоры, автоматизированные системы безопасности и управления дорожным движением. Проложили велосипедные, пешеходные дорожки, создали удобное пространство для отдыха. Переправа через затон Новинки станет ключевым элементом участка магистральной улично-дорожной сети на территории бывшего завода ЗИЛ. А еще позволит разгрузить Варшавское шоссе, проспект Андропова и участок Третьего транспортного кольца.

Егор Киселёв, «ТВ Центр»

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