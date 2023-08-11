Первые китайские туристы прибыли в Россию по соглашению о безвизовых турах

Групповой безвизовый механизм помогает туристам сэкономить средства

В Москву из Китая прибыла первая группа туристов по соглашению о групповом безвизовом обмене. Пока 23 человека. Гостей из Поднебесной встречали традиционными русскими танцами и караваем. Где они уже успели побывать в столице?

Организованное близкое знакомство со столицей для туристов из Поднебесной начинается с Коломенского. Особенно поразила их церковь Вознесения.

А вот с русской культурой китайские путешественники познакомились практически у трапа самолёта - встречали первую безвизовую группу песнями, плясками, хлебом и солью. Как полагается.

Поначалу с русским атрибутом гостеприимства разобраться непросто, но гостям быстро объясняют, что и за чем. Первые впечатления - самые искренние. "У наших стран лучшие в мире отношения. Россия и Китай - лучшие друзья в мире. Мы очень любим Россию", - отметил китайский турист.

Эти туристы из Китая не простые, а безвизовые. Наши страны заново запустили соответствующий механизм для взаимных групповых поездок.

"Групповой безвизовый механизм помогает туристам, прежде всего, сэкономить средства. Групповые безвизовые поездки обойдутся примерно на 20-30% дешевле", - рассказал Никита Кондратьев, директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития.

"Между нашими правительствами есть замечательное соглашение. По соглашению, тургруппы могут въехать в другую страну без визы. Конечно, это очень удобно и очень полезно для наших туристов", - отметил Фэн Литао, советник-посланник по культуре посольства КНР в Москве.

Занимаются организацией таких поездок турагентства, в которые и обращаются путешественники. Варианты очень гибкие и разнообразные - от пляжного отдыха до городских поездок. В России для этого уже создана и нормативная, и инфраструктурная база.

"Нам хотелось, чтобы на цивилизованном уровне, методически и системно была выстроена работа. Других у нас целей и задач нет", - отметил Юрий Цуркан.

С увеличением турпотока будет и больше авиарейсов. Сейчас с российской стороны их выполняют пять авиакомпаний по 13 направлениям - всего 32 в неделю. С китайской - целых 45.

В 2019 году взаимный турпоток между Россией и Китаем составил более 4 млн человек. Примерно по 2 с каждой стороны. Сейчас, по оценкам Министерства экономического развития, это 500 тысяч человек. С введением группового безвизового режима и электронных виз для индивидуальных путешественников удастся не только выйти на допандемийные показатели, но и значительно их превысить.

В первой безвизовой группе 24 туриста. За неделю, помимо Кремля, который многие, в первую очередь, хотят увидеть, в списке: смотровая площадка Воробьёвых гор, Парк Победы, Зарядье, Александровский сад, Храм Христа Спасителя, музеи, рестораны китайской и русской кухонь и многое другое. Конечно, найдётся и время для прогулок по Белокаменной, улицы которой подготовились к визиту гостей из Поднебесной.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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