Главное место отдыха: Парку Горького исполняется 95 лет

Кажется, что природа там буквально слилась с культурой, спортом и развлечениями

В субботу легендарному Парку Горького исполняется 95 лет. Это место сразу стало одним из самый популярных в столице. Жители и гости города толпами приходили туда, чтобы отдохнуть, развлечься и провести время с пользой. И с каждым годом парк становится только краше!

Необъяснимая и неосязаемая энергия места притягивает посетителей каждый день. Достаточно просто сюда прийти, чтобы почувствовать себя счастливым.

Пожалуй, здесь всегда больше влюблённых, чем в любом другом парке города. Романтика, буйство красок и запахов. Можно присесть на траву и почувствовать себя персонажем картины Клода Моне.

Да и атмосфера и располагает к творчеству. В ажурной беседке на набережной, задуманной для встречи творческой молодёжи, всегда звучит рояль. Это верная примета - посетителя настигло вдохновение.

На месте 1-й Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки начала формироваться территория нынешнего парка. В 20-е годы его называли "культурным комбинатом переделки сознания". В парке чего только не было. Огромное колесо обозрения, народная обсерватория, гонки по вертикали. Даже 35-метровая парашютная вышка.

Главный фонтан, который в партере за Триумфальной аркой, сегодня "танцует" под классическую музыку. Его до сих пор называют "фигурным". Раньше он был выполнен из дерева. А в центре стояла знаменитая скульптура "Девушка с веслом".

"Сначала она была 9 метров высотой, а затем уже 12 метров. Девушка с веслом простояла в парке до конца 50-х гг.", - рассказала Елена Соболева, главный хранитель истории Парка Горького.

Спроектированный в стиле сталинского ампира, парк всегда утопал в зелени. Цветочные ковры, вазоны, даже портреты вождей, выполненные из живых цветов. А в розарии было так много роз, что их даже срезали на продажу. У парка есть даже собственная оранжерея, там занимаются селекцией. Парк Горького вообще всегда был законодателем мод. Как иначе, когда территория парка - памятник садово-паркового искусства.

"Мы стараемся поддерживать то наследие - колористическое, ассортиментное - для того, чтобы человек, придя в парк, ушёл из него счастливым, радостным, успокоенным. Потому что цвет имеет огромное влияние на настроение, на состояние человека, запах также", - рассказала Лидия Леонтьева, главный архитектор Парка Горького.

В условиях городской среды поддерживать хрупкую красоту – серьёзная работа. Ведь "картинка" должна была всегда! А эта лебединая пара Одетта и Зигфрид - отсылка к другой давней традиции парка.

В 30-х гг. на Голицынском пруду был создан театр на воде. Который назывался "Остров танца". И здесь ставились такие прекрасные постановки, как балет "Бахчисарайский фонтан", "Кармен", и, конечно, "Лебединое озеро", - рассказала Екатерина Фадеева, директор по внешним партнёрским коммуникациям Парка Горького.

Парк Горького - это и уголок нетронутой природы, и пляж с белоснежным песком, спорт, цветочные комнаты. Места для активного досуга, творчества и уединения. Такой разный и такой молодой!

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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