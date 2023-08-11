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На ВДНХ открылся международный фестиваль "Сады и люди"

15:08
  • пятница
  • 11 августа 2023

Его главной темой стала тёплая осень

На ВДНХ "бабье лето" началось раньше срока. Сегодня там открылся  9-й международный фестиваль "Сады и люди". И его главной темой стала тёплая осень.

Теперь Северный сквер выставочного комплекса утопает в зелени и цветах. Каждый сад, а всего их 11, это настоящее произведение искусства от профессиональных дизайнеров. У одних композиции получились нежными и легкими. У других - яркими и смелыми. А есть и такие, которые заставляют задуматься о защите природных ресурсов.

Уже скоро цветочное искусство оценит экспертное жюри. И рядом появятся еще 11 садов, но уже начинающих специалистов. А еще посетителей ждет множество флористических сюрпризов.

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Фестиваль "Сады и люди" на ВДНХ
Фестиваль "Сады и люди" на ВДНХ
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