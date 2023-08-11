Путин обсудил с Совбезом безопасность в информационной сфере

Совещание проходило в режиме видеоконференции

В пятницу Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России. Оно проходит в режиме видеоконференции. В заседании принимают участие спикеры обеих палат парламента и главы силовых ведомств. Одной из главных тем стали вопросы безопасности в информационной сфере, сообщает "ТВ Центр".

"Уважаемые коллеги, добрый день. Обсудим с вами сегодня вопрос работы в сфере информационного пространства, ну применительно к обеспечению безопасности Российского государства в современных условиях. Все мы понимаем, насколько это важно, особенно сейчас – важно всегда, но особенно сейчас. И, имея в виду как раз специфику сегодняшней ситуации, поговорим на эту важнейшую тему", - сказал Путин.

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