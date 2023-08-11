Лукашенко сообщил о разговоре с Путиным 9 августа

Кремль о нем не сообщал

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел разговор с российским коллегой Владимиром Путиным в среду, 9 августа.

Лидеру двух стран обсудили, в частности, инициативу Игр стран БРИКС, сообщил telegram-канал "Пул Первого".

"Обсуждали в том числе и эту тему. Я его похвалил - он молодец, что инициирует Игры стран БРИКС", - сказал белорусский лидер.

Кроме того, Белоруссия продолжит принимать на оздоровление детей с Донбасса, несмотря на угрозы Запада вплоть до уголовной ответственности.

"Мы договорились с Путиным, что будем из союзного бюджета финансировать эти поездки", - подчеркнул Лукашенко.

О контактах Путина с Лукашенко 9 августа пресс-служба Кремля не сообщала. В среду российский лидер разговаривал с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

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