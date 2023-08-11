ВС России отбили две атаки на краснолиманском направлении

ВСУ потеряли до 115 военных

Вооруженные силы (ВС) России отразили две атаки украинской армии на краснолиманском направлении.

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Потери противника за сутки составили до 115 военных, три боевые бронированные машины и гаубица Д-20.

"Отражены две атаки штурмовых отрядов 68 пехотной, 42 механизированной бригад ВСУ", - подчеркнул он.

Противник атаковал в районах населенных пунктов Новоегоровка и Кременная (ЛНР), уточнили в оборонном ведомстве. Удар отразили подразделения группировки войск "Центр" с помощью армейской авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем.

Ранее Минобороны показало работу авианаводчиков Центрального военного округа (ЦВО) на краснолиманском и сватовском направлениях.

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