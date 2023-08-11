ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВС России отбили две атаки на краснолиманском направлении

13:41
  • пятница
  • 11 августа 2023

ВСУ потеряли до 115 военных

Вооруженные силы (ВС) России отразили две атаки украинской армии на краснолиманском направлении.

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Потери противника за сутки составили до 115 военных, три боевые бронированные машины и гаубица Д-20.

"Отражены две атаки штурмовых отрядов 68 пехотной, 42 механизированной бригад ВСУ", - подчеркнул он.

Противник атаковал в районах населенных пунктов Новоегоровка и Кременная (ЛНР), уточнили в оборонном ведомстве.  Удар отразили подразделения группировки войск "Центр" с помощью армейской авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем.

Ранее Минобороны показало работу авианаводчиков Центрального военного округа (ЦВО) на краснолиманском и сватовском направлениях.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
ТОС-1А "Солнцепек" в зоне спецоперации
ТОС-1А "Солнцепек" в зоне спецоперации
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.