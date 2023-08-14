Гороскоп на сегодня, 14 августа, для всех знаков зодиака

Планеты поддерживают вас

Овны

Середина августа, а вы еще не успели насладиться всеми прелестями этого месяца? Срочно пишите план: куда надо сходить, что посмотреть, что попробовать.

Тельцы

Вы активны как никогда. Особенно в личной жизни. Сегодня можно назначать свидания, знакомиться. Также день хорош для занятий спортом, принятия волевых решений.

Близнецы

Вы способны сдвинуть горы, но только в пределах своего дома. Генеральная уборка, стройка, ремонт, заготовки, работа в саду и огороде – в этих темах вы можете совершить прорыв.

Раки

Ждите приятных сюрпризов - неожиданная поддержка придет из ниоткуда. Позитивные события произойдут на работе, решится важный вопрос с деньгами, которые вы ждете.

Львы

Вы сможете найти новые источники дохода или получить деньги за давно сделанную работу. Сегодня также хорошо мониторить сайты с вакансиями, изучать чужие резюме.

Девы

Меркурий силен в вашем знаке – наступают дни большого везения. Вас ждет удача в любых делах. Кроме того, в это время можно принимать серьезные решения.

Весы

Вы добьетесь успеха с помощью друзей или покровителей, но не в одиночку. Учитесь заинтересовывать людей, поймите, чем можете быть полезны знакомым, коллегам или партнерам.

Скорпионы

Вы ощутите уверенность в себе, сможете усилить свой авторитет в коллективе. Не бойтесь высказывать мнение, брать ответственность, предлагать идеи.

Стрельцы

Прекрасные новости придут от людей, живущих далеко от вас. Вы также можете захотеть сменить деятельность, пойти учиться или переехать в другой город.

Козероги

Луна добралась до точки, из которой можно побольнее ударить по вашему Плутону. Возможно, чьи-то слова покажутся вам обидными – не принимайте их близко к сердцу.

Водолеи

Планеты поддерживают вас, так что сегодня многое по плечу! Сил хватит на поездки, переговоры, знакомства, в ходе которых вы произведете наилучшее впечатление.

Рыбы

Сегодня вы вздохнете с облегчением, потому что сложности откроют перед вами новый путь, и он вам понравится. Осталось продумать детали и выбрать время для старта.

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