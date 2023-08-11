Зеленский всех уволит, а Байден все оплатит: главные политические новости пятницы

Запад отчаянно пытается ослабить позиции Москвы

Некогда утопавший в зелени остров Мауи не узнать. На месте живописных лазурных пляжей, роскошных отелей и исторической застройки начала 18 века - серое пепелище. Лесные пожары на американских Гавайях унесли жизни уже по меньшей мере 55 человек. Без вести пропавшими числятся тысячи. Местные уверены, что федеральное правительство их попросту бросило.

На борьбу со стихией в 50-й штат США власти направят 12 миллиардов долларов. Вдвое меньше, чем Джо Байден запросил у Конгресса на очередной пакет помощи киевскому режиму. И хотя новая украинская смета значительно скромнее прошлогодней, правое крыло республиканцев негодует. Есть ведь множество нерешенных вопросов внутри страны: кроме последствий пожаров, еще медицина, охрана границ, социальная сфера. Тратиться на действительно важные вещи Белый дом не спешит.

Все это - на фоне коррупционных скандалов вокруг самого Байдена, истощения военных арсеналов США, провала наступления ВСУ. Наконец, тотального разворовывания американской помощи на Украине. Вопрос перед "банановым" киевским режимом был поставлен ребром - никаких новых траншей без проведения показательных чисток. И вот уже украинская пресса пишет, что Владимир Зеленский собирается уволить Алексея Резникова с поста министра обороны. Кроме того, в отставку он обещает отправить областных военкомов. Всех сразу - чтобы шоу выглядело ярким.

Белый дом такой имитацией бурной антикоррупционной деятельности явно удовлетворен. По словам Джона Кирби, координатора стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности, Вашингтон хоть и выполнил уже все заявки Киева, но будет и дальше продолжать помогать.

К дополнительным поставкам вооружений призывает также Варшава. Президент Анджей Дуда в интервью колумнисту американской Washington Post объясняет, почему нельзя жалеть средства на Украину: "Это очень просто. Прямо сейчас российский империализм можно остановить дешево, потому что американские солдаты не умирают. Но если мы сейчас не положим конец российской агрессии, придется заплатить очень высокую цену".

Это то, о чем в России говорили неоднократно: жизни украинцев для Запада - дешевка. Пушечное мясо для борьбы с Москвой. Борьбы, которая в любом случае обречена на провал.

"Даже в самих США эксперты все чаще признают: шансы на успех украинского контрнаступления ничтожны. Западное оружие не поможет. Ситуацию на земле не изменят войска, наспех подготовленные по хваленым "натовским стандартам". Отмечу, Вашингтон затягивает конфликт. Просматривается какое-то маниакальное стремление добиться стратегического поражения России. Все подобные устремления обречены на провал", - указал Анатолий Антонов, посол России в США.

Ослабить позиции Москвы сейчас стараются и в Африке. Потенциально горячая точка - Нигер, где западная пресса с негодованием отмечает повышенный спрос на российские флаги среди местного населения. Страны ЭКОВАС во главе с Нигерией - это прокси-сила Запада на Черном континенте - готовится начать военную операцию против Нигера. Решение, принятое по итогам очередного саммита, уже поддержали Франция и США.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"