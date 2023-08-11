Погружение в культуру: как туристы из Китая заново открывают для себя Москву

У трапа самолета их встречают традиционными русскими песнями и плясками

Китайских туристов Москва встречает как самых дорогих гостей. Еще бы, не виделись-то с начала пандемии! Пока немного уставшие после утомительного перелёта, но все равно счастливые. Да и самая русская в мире песня побуждает иностранцев подтанцовывать.

Экспресс-курс погружения в русскую культуру, как и полагается, с хлебом и солью. Ну и куда же без подарков. Чтобы путешествие началось на сладкой ноте, туристам подготовили целую коллекцию шоколада самых известных российских марок. Выяснилось: их знают даже в Поднебесной.

То, что желающих полететь в Россию много, было очевидно. Интересно посмотреть, как живет большой сосед и стратегический партнер. Главный аргумент "за" - конечно, удобная безвизовая программа.

Утром - сразу утолять информационный голод. Парк "Коломенское" гости рассматривают со смартфонами наготове - важен каждый кадр. В программе у туристов все самые важные видовые и исторические достопримечательности столицы - так впечатление о Москве будет наиболее полным. Китайцев плотный график вполне устраивает. Отдыха никто не требует - напротив, готовы засыпать гида вопросами, лишь бы понять загадочную русскую душу.

В первой за три года туристической группе из Китая - 23 человека. А уже через несколько дней ждут новых гостей. И турпоток будет только расти. Увеличится и количество авиакомпаний, курсирующих между двумя странами. Россия предложила запустить похожую программу и коллегам из Индии. Сейчас ее прорабатывают по дипломатическим каналам.

Отправиться без визы в Китай соотечественники смогут уже на следующей неделе. Для этого нужно всего лишь подобрать групповой тур.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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