В Киево-Печерскую лавру хотят заселить военных вместо паломников

Полиция никого не пускает

Украинские власти хотят разместить в гостиницах Киево-Печерской лавры военных вместо паломников.

"Должны люди, которые проходят духовную реабилитацию в лавре – военнослужащие, раненые, капелланы – здесь размещаться" – заявил исполняющий обязанности директора заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко (цитата по РИА Новости).

Ранее в УПЦ сообщили, что украинская полиция отказывается пропускать в лавру паломников, проживающих в отелях обители.

Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры обострилась весной 2023 года после того, как министерство культуры Украины уведомило каноническую УПЦ о расторжении договора аренды монастыря в одностороннем порядке. Представители УПЦ должны были покинуть обитель до 29 марта. Монахи могли остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины.

УПЦ оспорила это требование в суде. На защиту святыни и братии встали прихожане. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел отправлен под домашний арест по подозрению в разжигании межрелигиозной вражды.

9 августа Хозяйственный суд Киева признал законным расторжение договора аренды Киево-Печерской лавры с УПЦ. Все монахи должны быть выселены, сообщил адвокат УПЦ Никита Чекман. Решение суда будет обжаловано.

"Слушаем короткий текст одного из самых позорных решений в истории современной Украины. Суд удовлетворил иск заповедника", - сообщил юрист.

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