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Зеленский решил уволить всех областных военкомов

14:51
  • пятница
  • 11 августа 2023

Взяточничество во боевых действий - это госизмена

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о решении уволить всех областных военкомов.

Их заменят на людей, вернувшихся с фронта. Реализовывать решение будет главком украинских войск Валерий Залужный.

"Управлять этой системой должны люди, которые точно знают, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны - это государственная измена", - заявил глава государства (цитата по РИА Новости).

Те военкомы, которые не замешаны в коррупции и хотят сохранить погоны, отправятся на фронт.

Зеленский сообщил, что по результатам прошедшей в отношении должностных лиц военкоматов проверки было возбуждено 112 уголовных дел 33 человека получили статус подозреваемых.

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