Западные страны понимают, что у киевского режима нет шансов в противостоянии с Москвой

Отказ украинского лидера Владимира Зеленского от возобновления переговорного процесса с Россией приведет киевский режим к "катастрофическим" последствиям. Об этом в интервью YouTube-каналу George Galloway заявил офицер разведывательных войск США в отставке Скотт Риттер.

Как отметил бывший разведчик, инициация мирного соглашения с Россией позволит киевскому режиму сохранить не только "территориальную целостность" страны, но и "внешнеполитический суверенитет" Украины. По мнению Риттера, продолжение наступательных действий ВСУ в зоне военной спецоперации приведет к "стратегическому и всеобъемлющему" поражению Киева.

"Именно с этой реальностью столкнулся остальной мир, который сказал Зеленскому, что ему пора задуматься о переговорах", - заявил Риттер, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом разведчик подчеркнул, что российская сторона готова к возобновлению переговорного процесса с киевским режимом лишь при условии "окончательного отказа" Зеленского от территорий, которые на данный момент находятся под контролем российских военных. По его словам, предложенная Украиной на саммите в Саудовской Аравии "формула мира", которая выстроена вокруг "поражения Москвы", не была поддержана странами "коллективного" Запада.

"Политики ведущих стран Запада начинают понимать, что Россия выигрывает конфликт на Украине", - заключил офицер разведывательных войск.

Ранее полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что провал контрнаступления ВСУ заставил Белый дом задуматься о выходе из конфликта на Украине. По его словам, безрезультативность наступательных действий украинских военных в зоне СВО привела к "тотальному разрушению" оборонно-промышленного комплекса США.

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