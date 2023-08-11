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Политолог Марков: сменой военкомов Зеленский не избавит ВСУ от коррупции

15:59
  • пятница
  • 11 августа 2023

Новые сотрудники военкоматов продолжат воровать

Решение главы киевского режима Владимира Зеленского об увольнении всех сотрудников областных военкоматов страны не избавит Украину от коррупции. Об этом в своем Telegram-канале написал политический эксперт Сергей Марков.

Зеленский решил уволить всех областных военкомов
Госдеп США счел коррупцию на Украине помехой для оказания эффективной помощи ВСУ

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе очередного брифинга заявил о решении уволить всех сотрудников областных военкоматов страны. По мнению украинского лидера, такое решение позволит "искоренить" коррупцию в ВСУ.  

"Зеленский сказал уволить всех областных военкомов, потому что они все коррумпированы. Да, все военкомы на Украине коррумпированы. Но новые тоже будут все коррумпированы", - написал Марков.

При этом политолог подчеркнул, что антикоррупционная политика действующего президента Украины не приведет к каким-либо изменениям не только в областных военкоматах, но и в других институтах страны.

Он также добавил, что сотрудники военкоматов на Украине являются "аморальными убийцами", которые действуют исключительно в интересах стран "коллективного" Запада. По его словам, на сегодняшний день украинская армия является, пожалуй, самой коррумпированной структурой.  

Ранее в Госдепартаменте США сообщили, что коррумпированность украинских властей угрожает эффективности оказываемой помощи стран Запада. По мнению американских дипломатов, перспективы восстановления экономического потенциала Украины не улучшатся до тех пор, пока политическое руководство страны не займется борьбой с коррупцией на всех уровнях власти.

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