В ЦБ назвали главную причину ослабления курса рубля

Банк России установил новые правила

Специалисты Банка России не видят рисков для финансовой стабильности страны из-за недавнего ослабления курса национальной валюты. Об этом в ходе очередного брифинга заявил зампред ЦБ России Алексей Заботкин.

"Нет, рисков финансовой стабильности мы не видим", - заявил Заботкин, отвечая на вопрос журналиста о потенциальных рисках для финансовой системы России из-за падения курса рубля.

При этом представитель регулятора подчеркнул, что сотрудники Центробанка сделают все возможное для предотвращения волатильности валютного рынка.

Он также добавил, что в качестве оперативной меры по снижению волатильности финансового рынка страны Банк России установил новое ограничение в рамках бюджетного правила. По его словам, до конца текущего года экономический сектор страны не будет покупать иностранную валюту.

Ранее финансовый аналитик Владимир Левченко заявил, что искусственное ослабление курса рубля указывает на необходимость уменьшения иностранной валюты в экономическом сегменте страны. По мнению финансиста, снижение доли иностранной валюты в экономике России позволит предотвратить рост цен на "огромное количество" импортной продукции.

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