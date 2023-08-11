Украинские военные не могут преодолеть оборонительные укрепления ВС России

Украинское контрнаступление замедлилось из-за оборонительных укреплений ВС России в зоне военной спецоперации. Об этом в интервью изданию Mundo заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Контрнаступление продвигается медленно", - заявил Кулеба, отвечая на вопрос испанского журналиста о том, на какой именно стадии находится анонсированное странами "коллективного" Запада контрнаступление ВСУ.

При этом глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что главная причина промедления украинских военных в зоне СВО заключается в возведенных ВС России оборонительных укреплениях. По его словам, на данный момент военнослужащие ВСУ не в состоянии преодолеть оборонительные линии российских военных.

"Нашим солдатам сложно продвигаться", - резюмировал дипломат.

Ранее офицер разведывательных войск США в отставке Скотт Риттер заявил, что отказ Владимира Зеленского от возобновления переговорного процесса с Россией приведет Украину к "катастрофическим" последствиям. По мнению аналитика, инициация мирного соглашения позволит киевскому режиму сохранить "территориальную целостность" страны.

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