ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Полковник Макгрегор: российские корабли у берегов Аляски испугали США

17:41
  • пятница
  • 11 августа 2023

ВМФ России наказал американцев

Действия российско-китайского флота в акватории Аляски напугали береговую охрану США. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.  

Полковник Макгрегор: командиры ВСУ приказывают солдатам сдаваться в плен
Боевые корабли России и Китая провели совместные учения

"Я думаю, что это был сигнал для нас", - заявил Макгрегор, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом военный аналитик подчеркнул, что такими действиями ВМФ России "громко" заявил о готовности "наказать" американский флот за многократное нарушение территориальных вод других государств. По его словам, эсминцы США на протяжении долгих лет "терроризируют" Китай в Тайваньском проливе.  

Он также добавил, что действия российских военных у берегов Аляски заставили военно-морской флот США задуматься о последствиях многократного нарушения морских границ.

"Американцы напоминают хулигана, который наконец-то получил сдачи", - заключил аналитик.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в ходе совместных учений в Тихом океане боевые корабли Москвы и Пекина успешно отразили массированную воздушную атаку условного противника. По данным ведомства, военно-морские силы России и Китая провели маневры с участием авиации.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Корабли ВМФ России
Корабли ВМФ России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.