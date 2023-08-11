Полковник Макгрегор: российские корабли у берегов Аляски испугали США

ВМФ России наказал американцев

Действия российско-китайского флота в акватории Аляски напугали береговую охрану США. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

"Я думаю, что это был сигнал для нас", - заявил Макгрегор, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом военный аналитик подчеркнул, что такими действиями ВМФ России "громко" заявил о готовности "наказать" американский флот за многократное нарушение территориальных вод других государств. По его словам, эсминцы США на протяжении долгих лет "терроризируют" Китай в Тайваньском проливе.

Он также добавил, что действия российских военных у берегов Аляски заставили военно-морской флот США задуматься о последствиях многократного нарушения морских границ.

"Американцы напоминают хулигана, который наконец-то получил сдачи", - заключил аналитик.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в ходе совместных учений в Тихом океане боевые корабли Москвы и Пекина успешно отразили массированную воздушную атаку условного противника. По данным ведомства, военно-морские силы России и Китая провели маневры с участием авиации.

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