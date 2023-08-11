Прокуратура Москвы призвала граждан не распространять фейковую информацию

За данные действия предусмотрена ответственность

Прокуратура Москвы призывает граждан проверять достоверность публикуемой информации о событиях и происшествиях в столице и не поддаваться на провокации.

"Прокуратура Москвы осуществляет непрерывный мониторинг интернет-источников, в том числе публикующих информацию о событиях и происшествиях в столице. В социальных сетях и публичных каналах выявляются информация, содержащая недостоверные сведения, а также авторский контент, основанный лишь на субъективных суждениях его создателя, не располагающего проверенными данными об истинных причинах и условиях произошедшего. Зачастую такие сообщения распространяют граждане, не убедившись в их правдивости", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что распространение фейков призвано дестабилизировать обстановку в мегаполисе.

"Прокуратура Москвы информирует об ответственности за указанную противоправную деятельность и рекомендует не поддаваться на такого рода провокации, проверять достоверность поступающей от ряда СМИ и интернет-ресурсов информации. Рекомендуем жителям столицы не распространять в публичном пространстве непроверенную информацию и визуальные материалы, которые могут вызвать неоднозначное восприятие у общества", - также сказано в сообщении.

Прокуратура просит СМИ, интернет-ресурсы и граждан быть бдительными при публичном распространении каких-либо сведений, руководствоваться официальными источниками.

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