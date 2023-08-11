США ввели санкции против Михаила Фридмана и Петра Авена

В санкционный список был добавлен Российский союз промышленников и предпринимателей

Американские власти расширили санкционный список в отношении России, включив в него российских предпринимателей Михаила Фридмана и Петра Авена, передает информагентство РИА Новости со ссылкой на официальный документ, опубликованный Минфином США.

По данным ведомства, новые экономические рестрикции были введены в отношении четырех предпринимателей из России. Так, например, под американские санкции попали совладелец консорциума "Альфа-Групп" Михаил Фридман и президент Альфа-Банка Петр Авен.

Помимо этого, в очередной санкционный список США был внесен Российский союз промышленников и предпринимателей.

Ранее журналисты немецкого издания Handelsblatt сообщили, что Россия одержала "промежуточную победу" в экономическом противостоянии со странами "коллективного" Запада. По мнению авторов публикации, несмотря на экономические рестрикции США и ЕС, российские власти смогли значительно увеличить рост доходов от экспорта энергоресурсов.

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