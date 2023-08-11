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Посол Антонов указал на стремление США помогать Киеву "до последнего украинца"

18:37
  • пятница
  • 11 августа 2023

Вашингтон может передать ВСУ новую партию кассетных боеприпасов

Американские политики демонстрируют "маниакальное" стремление помогать киевскому режиму "до последнего украинца". Об этом в своем Telegram-канале написал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

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"Администрация США хватается за любую возможность продемонстрировать стремление помогать своим клиентам в Киеве до последнего украинца", - написал Антонов.

При этом высокопоставленный дипломат подчеркнул, что, несмотря на растущие недовольство американских граждан, администрация действующего президента США Джо Байдена продолжает анонсировать новые поставки вооружений на Украину. По его словам, в "либеральных" медиа Запада снова можно увидеть официальные заявления представителей Белого дома о необходимости передачи ВСУ новой партии кассетных боеприпасов.  

Он также добавил, что на сегодняшний день американские политики всерьез обсуждают возможность отправки на Украину не только дальнобойных ракет, но и снарядов с обедненным ураном. Такие действия США несомненно приведут к эскалации конфликта в зоне военной спецоперации, заключил дипломат.

Ранее депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре заявил, что власти ФРГ должны отказаться от поставок оружия и боеприпасов на Украину. По мнению представителя немецкого парламента, ведущие страны Европы должны отказаться от финансирования киевского режима и начать продвигать инициативы по мирному урегулированию конфликта.

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