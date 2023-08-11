В МИД России предупредили о рисках военного урегулирования ситуации в Нигере

Развертывание резервных войск ЭКОВАС не приведет к миру

Военное урегулирование ситуации в Нигере может привести к политической дестабилизации африканского континента. Об этом говорится в официальном заявлении МИД России.

"Военный путь урегулирования кризиса в Нигере не приведет к миру в этой стране", - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве подчеркнули, что развертывание в Нигере резервных войск Экономического сообщества стран Западной Африки может привести не только к эскалации ситуации в республике, но и к дестабилизации всего африканского континента.

Как отметили в МИД России, сотрудники внешнеполитического ведомства продолжат следить за развитием ситуации в регионе.

Ранее в МИД России сообщили, что интервенция стран "коллективного" Запада в Нигер должна быть исключена. По мнению российских дипломатов, свергнутый в результате военного мятежа президент африканской республики должен самостоятельно найти выход из сложившейся ситуации.

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