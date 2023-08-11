США объявили о разрыве соглашения по поставкам стали из России

В отношении компании "Северсталь" будет введена антидемпинговая маржа

Американские власти приняли решение разорвать соглашение об экспорте углеродистой стали из России в США, передает информагентство ТАСС со ссылкой на документ, опубликованный министерством торговли страны.

"Соглашение о поставках углеродистой стали из Российской Федерации прекращает действовать", - говорится в документе.

При этом в ведомстве подчеркнули, что в отношении российской компании "Северсталь" в ближайшее время будет введена антидемпинговая маржа в размере 53 процентов.

Ранее журналисты издания The Wall Street Journal сообщили, что запрет американского лидера Джо Байдена на разработку урановых месторождений в Аризоне стал "подарком" для президента России Владимира Путина. По мнению авторов публикации, новый указ действующего президента США значительно усложнит для Вашингтона поиск альтернативных источников урана.

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