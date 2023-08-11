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19FortyFive: военные учения Белоруссии стали опасным предзнаменованием для НАТО

19:56
  • пятница
  • 11 августа 2023

Минск обнаружил ахиллесову пяту альянса

Военные учения ВС Белоруссии на польско-литовской границе станут "опасным предзнаменованием" для НАТО. Об этом в интервью изданию 19FortyFive заявил военный аналитик Питер Сучиу.    

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"Такие масштабные учения являются опасным предзнаменованием для НАТО", - заявил Сучиу.

При этом военный аналитик подчеркнул, что в ответ на военную активность на польско-литовской границе Варшава и Вильнюс приняли решение значительно усилить приграничные патрули для предотвращения потенциальных "провокаций" со стороны белорусских военных.

Он также добавил, что руководство НАТО крайне обеспокоено военными учениями Минска в регионе, поскольку именно на польско-литовской границе находится "ахиллесова пята" военно-политического блока. По его словам, в теории российские военные могут использовать появившейся коридор в качестве "плацдарма" для "нападения" на страны Балтии.   

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти страны планируют нормализовать отношения с Польшей. По словам белорусского лидера, возобновление диалога с Варшавой является одним из приоритетных направлений внешней политики Минска.  

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