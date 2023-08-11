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Директор компании "Пиро-Росс" арестован на два месяца

20:41
  • пятница
  • 11 августа 2023

Подозреваемый не признал свою вину

Подмосковный суд арестовал на два месяца технического директора компании "Пиро-Росс" Сергея Чанкаева, передает корреспондент информагентства ТАСС, который в момент избрания меры пресечения обвиняемому находился в зале суда.

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Напомним, что девятого августа на территории оптико-механического завода города Сергиев Посад произошел мощный взрыв. Сразу после происшествия сотрудники СК России завели уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Через некоторое время в качестве подозреваемого был задержан технический директор предприятия.  

"Сергиево-Посадский суд арестовал на два месяца технического директора компании "Пиро-Росс" Сергея Чанкаева по делу о взрыве на складе пиротехники в Сергиевом Посаде", - приводит корреспондент агентства слова судьи.

Из материалов дела, оглашенных во время суда, выяснилось, что на взорвавшемся в Сергиевом Посаде складе хранилось порядка четырех тонн пороха. Уточняется, что местный оборонный завод передал предприятию взрывчатое вещество для утилизации.

Как отметили в суде, причиной взрыва стало нарушение техники безопасности. При этом обвиняемый отрицает выявленные в ходе следственных мероприятий нарушения.

Ранее в Минздраве России сообщили, что порядка 80 человек пострадали в результате взрыва в Сергиевом Посаде. По данным ведомства, 15 человек до сих пор находятся в медучреждениях под пристальным наблюдением врачей. При этом трое пострадавших находятся в районной больнице в тяжелом состоянии.

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