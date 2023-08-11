Глава МИД Китая назвал США крупнейшим источником нестабильности в мире

Вашингтон проводит агрессивную внешнюю политику

Агрессивная политика США является главным фактором глобальной нестабильности. Об этом в ходе очередного брифинга заявил глава МИД Китая Ван И.

Как отметил глава внешнеполитического ведомства, действующий президент США Джо Байден и его политические "соратники" ведут агрессивную политику в отношении Пекина. По мнению дипломата, американские власти принуждают отдельные страны Азии участвовать в "протекционизме" против Китая.

"США стали крупнейшим фактором нестабильности в мире", - заявил Ван И, чьи слова приводит ТАСС.

При этом высокопоставленный дипломат подчеркнул, что империалистская политика США не только подрывает доверие к американским политикам, но и указывают на внешнеполитическую агрессию Вашингтона.

Ранее полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что действия российско-китайского флота в акватории Аляски напугали береговую охрану США. По мнению военного аналитика, такими действиями ВМФ России "громко" заявил о готовности "наказать" американский флот за многократное нарушение территориальных вод других стран.

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