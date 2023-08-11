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Украина начала переговоры с Великобританией о гарантиях безопасности

21:22
  • пятница
  • 11 августа 2023

Киев начал двусторонние переговоры со всеми странами G7

Украинские власти начали переговоры с Великобританией о предоставлении Киеву гарантий безопасности. Об этом в ходе очередного брифинга заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

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"Мы начали консультации c Великобританией о гарантиях безопасности. Сегодня состоялась содержательная беседа", - приводит информагентство РИА Новости слова Ермака.

При этом политик подчеркнул, что декларация, принятая в ходе саммита "Большой семерки" в Вильнюсе, позволяет киевскому режиму получить такие гарантии безопасности, которые в перспективе позволят выстроить "новую обороноспособность" страны. По его словам, на данный момент Киев начал "двусторонние переговоры" со всеми странами, которые принимали участие в ратификации декларации.   

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что ведущие страны Европы не могут предоставить Украине гарантии безопасности. По словам высокопоставленного дипломата, Евросоюз не может предоставить Киеву гарантии безопасности, поскольку организация не обладает такими компетенциями.

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