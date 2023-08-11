Украинская столица находится под прицелом

Украинский лидер Владимир Зеленский не способен обеспечить безопасность критической инфраструктуры Киева. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

"Киев могут эвакуировать, но они не в состоянии противостоять ракетам и дронам", - заявил Макгрегор, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом военный аналитик подчеркнул, что, несмотря на то, что ВСУ получили от Запада "огромное количество" ракет для систем противовоздушной обороны, украинские военные все еще не могут обеспечить "нормальную" защиту столицы. По его словам, большая часть переданных киевскому режиму вооружений была израсходована в ходе наступательных действий в зоне военной спецоперации.

Иными словами, некомпетентные решения Зеленского привели к тому, что ВС России в любой момент могут нанести "сокрушительный" удар по критической инфраструктуре Киева, заключил аналитик.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что контрнаступление ВСУ замедлилось из-за оборонительных укреплений российских военных в зоне СВО. По словам дипломата, на данный момент украинская армия не в состоянии преодолеть оборонительные линии ВС России.

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