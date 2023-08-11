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Минцифры предложило отсрочку от армии для IT-специалистов до 30 лет

22:01
  • пятница
  • 11 августа 2023

Специалисты ведомства в ближайшее время разработают соответствующий законопроект

Повышение призывного возраста указывает на необходимость предоставления отсрочки от службы в армии IT-специалистам до 30 лет. Об этом в ходе выступления на форуме "Цифровая эволюция" заявил глава Минцифры России Максут Шадаев.  

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"Минцифры в связи повышением призывного возраста готовит предложение корректировки соответственного указа", - приводит информагентство РИА Новости отрывок из выступления Шадаева.

При этом министр подчеркнул, что в указе российского лидера Владимира Путина о поддержке IT-отрасли есть отдельный пункт, по которому граждане России в возрасте до 27 лет могут быть освобождены от призыва на военную службу.

Ранее председатель комитета Госдумы России по вопросам семьи Нина Останина внесла на рассмотрение в парламент законопроект, согласно которому российские граждане, имеющие детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, могут быть освобождены от службы в армии.

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