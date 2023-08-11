Росстат представил свежие данные по смертности в России

Естественная убыль составила 272 520 человек

В первом полугодии 2023 года смертность в России сократилась на 12,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, сообщил Росстат.

Рождаемость при этом снизилась на 3%.

"Естественная убыль составила 272520 человек, что на 29% меньше, чем за январь-июнь 2022 года", - добавили в ведомстве.

Уточняется, что всего за первые шесть месяцев 2023 года в России родились 616150 младенцев, умерли 888670 человек.

Кроме того, стало известно, что за отчетный период были заключены 371060 браков. Зарегистрированы при этом 333970 разводов.

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