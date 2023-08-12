Опубликованы кадры работы сапёров в зоне спецоперации

Они обезвреживают сотни взрывных устройств в сутки

На краснолиманском направлении российские сапёры обезвреживают взрывные устройства, оставленные украинскими радикалами на пути следования российских колонн и в освобождённых населённых пунктах. Они применяют современные миноискатели, обследуют каждый квадратный сантиметр местности, эффективно уничтожают неразорвавшиеся мины как советского производства, так и поставленные ВСУ странами Запада.

Военным инженерам также приходится обезвреживать элементы широко применяемых неонацистами американских кассетных боеприпасов. Если опасные находки невозможно извлечь и вывезти, их уничтожают на месте, сообщает "ТВ Центр".

Высокую боеспособность российских войск обеспечивают и ремонтные подразделения. Они быстро разворачивают в полевых условиях временные пункты восстановления техники, которые оснащены самыми современными средствами техобслуживания.

Кроме оперативного ремонта техники, уже работающей в зоне проведения специальной военной операции, эти бойцы также проводят полный цикл предбоевой подготовки новых, только поступающих с заводов машин.

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