ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Вывел технику из-под огня: названы новые герои спецоперации

11:38
  • суббота
  • 12 августа 2023

Бойцы сражаются за мир в Донбассе

В Минобороны России рассказали о профессионализме и мужестве наших военных, которые они демонстрируют в ходе боёв с неонацистами. Гвардии ефрейтор Олег Тараник обнаружил несколько групп украинских радикалов. Они готовили нападение на наших военных. Олег оперативно доложил об этом командованию, а затем передавал координаты выявленных огневых точек ВСУ и корректировал огонь российских артиллеристов.
Уничтожил опорный пункт неонацистов: представлены новые герои СВО

Вычислив район, в котором находился ефрейтор Тараник, неонацисты открыли плотный огонь, но российский боец не потерял самообладания и продолжил выполнять боевую задачу, что в итоге позволило уничтожить три бронемашины, более десяти националистов и занять выгодные позиции, сообщает "ТВ Центр".

Гвардии майор Эдуард Эйсмант во время мощного артиллерийского обстрела с позиций украинских радикалов, оперативно вывел из-под огня повреждённую осколком снаряда боевую установку и её экипаж. После оперативного ремонта в пункте постоянной дислокации машину вернули на огневую позицию и продолжили наносить сокрушительные удары по объектам ВСУ.

Благодаря профессионализму Эдуарда и слаженной работе его подчинённых удалось не только сохранить боеспособность техники, но и не допустить потерь среди личного состава расчёта.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Российские войска в зоне СВО
Российские войска в зоне СВО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.