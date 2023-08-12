Вывел технику из-под огня: названы новые герои спецоперации

Бойцы сражаются за мир в Донбассе

В Минобороны России рассказали о профессионализме и мужестве наших военных, которые они демонстрируют в ходе боёв с неонацистами. Гвардии ефрейтор Олег Тараник обнаружил несколько групп украинских радикалов. Они готовили нападение на наших военных. Олег оперативно доложил об этом командованию, а затем передавал координаты выявленных огневых точек ВСУ и корректировал огонь российских артиллеристов.

Вычислив район, в котором находился ефрейтор Тараник, неонацисты открыли плотный огонь, но российский боец не потерял самообладания и продолжил выполнять боевую задачу, что в итоге позволило уничтожить три бронемашины, более десяти националистов и занять выгодные позиции, сообщает "ТВ Центр".

Гвардии майор Эдуард Эйсмант во время мощного артиллерийского обстрела с позиций украинских радикалов, оперативно вывел из-под огня повреждённую осколком снаряда боевую установку и её экипаж. После оперативного ремонта в пункте постоянной дислокации машину вернули на огневую позицию и продолжили наносить сокрушительные удары по объектам ВСУ.

Благодаря профессионализму Эдуарда и слаженной работе его подчинённых удалось не только сохранить боеспособность техники, но и не допустить потерь среди личного состава расчёта.

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