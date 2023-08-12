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В Приморье устраняют последствия мощного тайфуна

10:38
  • суббота
  • 12 августа 2023

Размыты дороги, повреждены мосты

Режим ЧС введен уже в девяти муниципалитетах Приморья, которые особенно сильно пострадали из-за удара тайфуна "Ханун". За два дня в крае выпало 109 миллиметров осадков - это чуть меньше месячной нормы.
Мощный тайфун "Ханун" обрушился на Приморье

Отрезанными от большой земли оказались около 30 населённых пунктов. В Уссурийске прорвало дамбу, которую возвели для сдерживания паводка. В пункт временного размещения эвакуировали более 200 жителей города. В регионе также размыло дороги, повреждены мосты, со вчерашнего дня перекрыт участок федеральной трассы Хабаровск - Владивосток.

Сейчас сотрудники коммунальных служб ведут восстановительные работы, откачивают воду, МЧС организовало для жителей лодочные переправы. В заблокированные водой районы авиацией доставляют гуманитарную помощь, сообщает "ТВ Центр".

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