В Крыму отразили атаку 20 украинских беспилотников

Пострадавших нет

Этой ночью в небе над Крымом пресечена масштабная атака беспилотников. Как сообщили в российском Минобороны, всего было запущено 20 БПЛА.

14 дронов уничтожили средства ПВО Крыма, ещё шесть были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Повреждений и пострадавших нет.

Также в ночь на 12 августа беспилотник был сбит в Калужской области. Там также нет последствий для людей и инфраструктуры.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

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